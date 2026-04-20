美容の道を志す高校生がプロの技術を学びました。



柳井市の高校で生徒がヘアセットや着付けなどを体験する特別授業が行われました。



特別授業に参加したのは柳井学園に去年新設された普通科ビューティーコースの2年生28人です。



岩国市の大進創寫舘が美容業界での活躍を夢見る生徒たちにヘアセットや着付けの魅力を体験してほしいと無料で行ったものです。22秒♪生徒「かわいい」





Q26秒生徒たちはプロにヘアセットを教わりながら、お互いに髪の毛を巻いたり、編み込みをしたりして理想の髪型に仕上がるように取り組んでいました。Q44秒ヘアセットを終えた生徒たちは着物やドレス、タキシードに着替え、プロのカメラマンから細かいポーズの指導を受けながら撮影会に臨みました。0100♪佐貫流聖さん(さぬき・りゅうせい)「周りの人を見ていると難しそうなセットをしたりとかでもやっぱ自分が美容師になったらああいうことをしないといけないのかなと思うとやっぱ練習しないといけないなと思いました」♪梅田果歩さん(うめだ・かほ)「将来の夢は美容師になることです。今日学んだことを将来役立てるように復習して、誰かにやってあげたいなと思います」Q＝0127ビューティーコースの生徒たちは卒業までに美容師の国家資格の取得を目指します。撮影会での写真は大進創寫舘岩国店から生徒全員にプレゼントされます。〆＝0143