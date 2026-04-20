周南市に本店を置く西京銀行はATMを、セブン銀行の機種に順次入れ替えていくことを決めていてその第1号機がきょう（20日）、周南公立大学のキャンパス内に設置されました。ATMが設置されたのは周南公立大学・新校舎1階にある地域住民にも開放されたスペースです。西京銀行では利便性の向上などを目的に店舗内や商業施設などにあるATMおよそ80台を順次、セブン銀行の機種に入れ替えていくことにしています。セブン銀行と連携