周南市に本店を置く西京銀行はATMを、セブン銀行の機種に順次入れ替えていくことを決めていてその第1号機がきょう（20日）、周南公立大学のキャンパス内に設置されました。



ATMが設置されたのは周南公立大学・新校舎1階にある地域住民にも開放されたスペースです。



西京銀行では利便性の向上などを目的に店舗内や商業施設などにあるATMおよそ80台を順次、セブン銀行の機種に入れ替えていくことにしています。





セブン銀行と連携することによって、現金の引き出しや振り込みなどのほか、ATMで口座開設や住所変更の手続きも可能になります。（西京銀行 松岡健頭取)『セブン銀行ATMは2万8000台全国にあり、さらにその台も増えていく。仮に山口を離れたとしても県外のATMを全く同じ条件で 使っていただける。地方銀行にとっても預金の獲得競争が激化しているのでそういう意味では非常に意義深い取り組みだと思っている』早速、この春入学したばかりの新入生がATMを利用しました。(経済経営学科1年生)『大学生になって先日初めて西京銀行でカードを作って今日初めてお金を引き落とした。いつでもお金を引き落とせたりできるのはとても便利だと思った』今後は、セブンイレブンのコピー機と連動して在学証明書を受け取れるなど新たなサービスの導入も検討しているということです。