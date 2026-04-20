スローガンは「サッカー観戦を旅に変える」。レノファ山口のホームゲーム来場者に生成AIが観光プランを提案する実証事業がきょう（20日）から始まりました。こちらが実証事業を始めた「観戦計画AI」の画面です。Web上のアプリでレノファ山口の試合日や駅への到着時刻、帰りの出発時刻、観光スタイルなどを入力すると生成AIが試合の前後に合わせた山口市内の観光プランやおすすめの飲食店などを提案します