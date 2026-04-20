ハンドボール日本代表としても活躍し、互いに切磋琢磨してきた岩国市出身の徳田新之介選手と廉之介選手の兄弟。きのう、地元岩国市で行われたハンドボールトップリーグの試合で、兄弟対決が実現しました。（河野輝記者）「岩国市出身、徳田兄弟の夢の対決を一目見ようと会場には地元の小中高生など多くの人であふれています！」国内最高峰のハンドボールリーグ＝リーグHきのうは兄の新之介選