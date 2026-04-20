マツコ・デラックスが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。今でも食べたい給食を明かした。番組では給食トークで盛り上がった。「ソフト麺ってさ、何で食べるのが一番好き？ミートソースかけなかった？」と投げかけた上で「ミートソースだろうが、あんかけだろうが、全部ソフト麺にかけるのよ」と切り出した。続けて「私、ソフト麺にミートソースをかけて食べるの、今でも食べたいの。だから、たまにうど