現地４月19日に開催されたスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンと対戦。２−２で突入した延長戦で、前半だけで一挙に４点を奪い、６−２で勝利して決勝進出を決めた。この一戦で、旗手がベンチスタートとなった一方、先発出場を果たした前田は開始わずか１分、バックパスを受けた相手GKライアン・マレンに猛然とプレス。GKが慌ててキックしようとした瞬間に一気に間合いを