キャデラックCT5フェイスリフトモデルが登場ゼネラルモーターズ・ジャパンは、キャデラックのラグジュアリー・スポーツセダン『キャデラックCT5』を4月9日に発売した。【画像】生まれ変わったラグジュアリー・スポーツセダン、キャデラックCT5スポーツ全18枚CT5は2021年に日本導入されたEセグメントのセダンで、2026年モデルとしてデザイン、装備、走行性能の各面で大幅なアップデートが施された改良モデルとなっての再登場とな