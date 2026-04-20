松竹芸能株式会社が20日、公式サイトを更新。10日に亡くなった、お笑いコンビ、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の遺族のコメントを発表した。公式HPでは「4月10日に逝去しました共犯者洋平のご家族より生前応援頂いたファンの皆さま、関係者の皆さまに向けてメッセージをお預かりしましたのでここに紹介いたします」とつづり、遺族のコメントを発表した。以下、発表全文「共犯者洋平を応援してくださった皆様へ親族を代