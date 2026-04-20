元グラドルでセクシー女優の小向美奈子（40）が20日、Xを更新。デビュー当時を回想した。小向は5月27日に41歳の誕生日を迎える。30日にはオフ会を開催すると発表した。そのポストに対し、一般ユーザーが「この頃の美奈子に戻って」と反応。小向が15歳の時にデビューした当初とみられる初々しい制服を着た笑顔の写真を添付した。小向はそのポストに対し「25年？くらいも前や子供の頃は皆んな可愛いわこの頃辛かった」と返信し