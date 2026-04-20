気象庁は午後5時16分、岩手県の沖合で津波を観測したと発表しました。沖合の津波は沿岸に間もなく到達する見込みです。津波を観測したのは、岩手沖60キロ沖合の津波は、今後、沿岸に達する見込みです。また青森県東方沖50キロでも津波を観測しています。沿岸に達すると、沖合よりも高い津波になります。決して海岸や川の様子を見に行かないでください。