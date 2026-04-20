三陸沖を震源とする地震による津波警報について開かれた気象庁の記者会見＝20日午後6時1分、気象庁20日午後4時52分ごろ、青森県階上町で震度5強の地震があった。震源地は三陸沖で、震源の深さは19キロ、地震の規模はマグニチュード（M）7.7。気象庁は一時、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を出した。岩手県の久慈港80センチなど、北海道、青森県、宮城県、福島県で津波を観測した。気象庁は、北海道・