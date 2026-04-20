沖縄市で19日、アパートの一室が全焼する火事があり、1人が遺体で見つかりました。部屋は指定暴力団の事務所として使われていたとみられ、警察が調べを進めています。火事があったのは沖縄市諸見里のアパートで、19日午前4時過ぎ、近くに住む人から通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、4階の1室が全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この部屋に1人で住む70代の男性と連絡が取れなくなっているという