巨人は２０日、丸佳浩外野手、山瀬慎之助捕手の出場選出登録を抹消した。丸はここまで８試合の出場で打率・０７１、０本塁打、４打点。１４打数１安打と調子が上がらず、１８日のヤクルト戦でも３打数無安打だった。山瀬は開幕１軍をつかみ取り、１８日ヤクルト戦でもスタメン出場。５試合で１３打数３安打の打率・２３１、１本塁打、２打点。持ち前の強肩で存在感を発揮していた。