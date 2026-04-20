部下のモチベーションを上げるにはどうしたらいいのか。人材育成のプロである田島ヒロミ氏は「部下のために飲み会など何か特別な催しを行う必要はない。日頃のちょっとした工夫で部下の“やる気スイッチ”を押すことができる」という――。※本稿は、田島ヒロミ『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』（すばる舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AzmanL※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Azm