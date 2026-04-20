世界6階級制覇したボクシング界のレジェンド王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）がDAZNの配信番組「INSIDERING」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の評価を明かした。番組内で挙げた過去のレジェンド王者と現役王者の仮想対決にパッキャオが勝敗を付けるという企画を行った。パッキャオも4度戦って2勝1敗1分けのライバルで元世界4階級王者ファン・マヌエル・マルケス（メキシコ）