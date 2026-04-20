世界6階級制覇したボクシング界のレジェンド王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）がDAZNの配信番組「INSIDE RING」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の評価を明かした。

番組内で挙げた過去のレジェンド王者と現役王者の仮想対決にパッキャオが勝敗を付けるという企画を行った。

パッキャオも4度戦って2勝1敗1分けのライバルで元世界4階級王者ファン・マヌエル・マルケス（メキシコ）の対戦相手に上がったのが井上だった。

パッキャオは迷わず「イノウエ！」と回答した。

「彼がリングを動き回ってカウンターで倒す。イノウエはグッドカウンターパンチャーだ」と、高く評価した。

パッキャオは「彼の戦い方が好きだ」と井上のファイトスタイルがお気に入りの様子。相手の出方を待って観客にブーイングされる戦い方が嫌いだというパッキャオには井上は理想のボクサーに見えるという。

井上がプロデビュー間もない頃、日本で対面したというパッキャオ。「いろいろ質問されたけど、一番大切なのはフットワークだ。フットワークがあればいろんなことが出来ると伝えた」と明かした。