【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの川崎希が4月19日、自身のInstagramを更新。9ヶ月を迎えた娘の姿を公開し、話題となっている。【写真】38歳3児のママタレ、可愛らしいドット柄を着こなす0歳次女◆川崎希、第3子女児の9ヶ月を報告川崎は「グーちゃんの生後9ヶ月検診へ行ってきました」とつづり、写真を投稿。「体重は10.5kgになって、3人の中で1番大きめかな」と記し、赤に白のドットと、襟やポケットの縁に緑の飾りがついた