俳優の森渉（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びの報告をし、華やかな衣装とメイクで決めた長女との“顔出し”親子2ショットを披露した。【写真】「大きくなってて、びっくり!!」「おめでとう」森渉＆優勝した長女との“顔出し”親子2ショット森は「5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきまし