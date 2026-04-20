森渉＆金田朋子、娘がフィギュアスケートの大会で2度目の優勝 森渉が長女との“顔出し”2ショット添え報告、将来の夢は「オリンピックで金メダル」と明かす
俳優の森渉（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びの報告をし、華やかな衣装とメイクで決めた長女との“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】「大きくなってて、びっくり!!」「おめでとう」森渉＆優勝した長女との“顔出し”親子2ショット
森は「5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました!!」と娘の頑張りを称え、メダルと賞状を手に笑顔を見せる長女の写真も披露。
「今までアスレチックの大会で上のクラスに混ざって何度も悔しい思いをしながら戦って培ってきた経験も身体能力も、様々な挑戦がスケートに活かせてるようです」といい、「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」と長女の“将来の夢”を紹介した。
続けて「僕自身もオリンピック出場を目指して日々トレーニングしているので、それと仕事と娘のスケートの応援というスケジュールはなかなか大変ですが、自分の人生も子育ても後悔しないように家族で協力しながら成長していきたいと思います！」と自身の夢についても明かし、「そして、娘の夢が叶うことを信じて、その日を楽しみにしながら全力で応援していきたいと思います よかったら娘の夢も応援してやってください」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「おめでとうございます！」「すっごい!!」「本当すごい」「成長したね」「久しぶりに拝見しましたが、ちえちゃんが、大きくなってて、びっくり!!」「滑ってる動画見てみたいです」「夢が叶いますように！」などと、祝福を中心にさまざまな反響が寄せられている。
森は2013年11月、声優の金田朋子と結婚。17年6月に第1子女児の誕生を発表するも、24年7月にそれぞれのブログで離婚を報告。「婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と伝えている。
【写真】「大きくなってて、びっくり!!」「おめでとう」森渉＆優勝した長女との“顔出し”親子2ショット
森は「5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました!!」と娘の頑張りを称え、メダルと賞状を手に笑顔を見せる長女の写真も披露。
続けて「僕自身もオリンピック出場を目指して日々トレーニングしているので、それと仕事と娘のスケートの応援というスケジュールはなかなか大変ですが、自分の人生も子育ても後悔しないように家族で協力しながら成長していきたいと思います！」と自身の夢についても明かし、「そして、娘の夢が叶うことを信じて、その日を楽しみにしながら全力で応援していきたいと思います よかったら娘の夢も応援してやってください」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「おめでとうございます！」「すっごい!!」「本当すごい」「成長したね」「久しぶりに拝見しましたが、ちえちゃんが、大きくなってて、びっくり!!」「滑ってる動画見てみたいです」「夢が叶いますように！」などと、祝福を中心にさまざまな反響が寄せられている。
森は2013年11月、声優の金田朋子と結婚。17年6月に第1子女児の誕生を発表するも、24年7月にそれぞれのブログで離婚を報告。「婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と伝えている。