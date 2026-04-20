森渉＆金田朋子、娘がフィギュアスケートの大会で2度目の優勝 森渉が長女との“顔出し”2ショット添え報告、将来の夢は「オリンピックで金メダル」と明かす

森渉＆金田朋子、娘がフィギュアスケートの大会で2度目の優勝 森渉が長女との“顔出し”2ショット添え報告、将来の夢は「オリンピックで金メダル」と明かす