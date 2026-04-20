１９日、抗議活動で掲げられたプラカード。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月20日】東京の国会議事堂周辺で19日午後、高市早苗政権の改憲の動きに強く抗議し、護憲を呼びかける市民集会が開かれた。参加者は主催者発表で約3万6千人。「戦争反対」「憲法9条を壊すな」「高市氏は退陣を」などと書かれたプラカードを掲げ、平和憲法の維持を訴えた。国会周辺で憲法改正に反対する3万人規模の集会が開かれるのは8日以来