夏日となった20日の県内。新潟市や長岡市など各地でことし最も高い気温が観測され、暑さ対策に気を使う人も多かったようです。16万球のチューリップが見ごろを迎えた国営越後丘陵公園がある長岡市内の最高気温は26℃を超え、6月下旬並みとなりました。散歩を楽しむ人たちは日よけの帽子をかぶるなど暑さ対策も意識していました。20日午後2時現在の県内の主な地点の気温です。・魚沼市小出28.2℃・三条市27.2℃・新潟市秋