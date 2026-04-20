阪神が２０日、６月５日の楽天戦（甲子園）からの３日間開催される『ＳＴＡＤＩＵＭＨＥＲＯＥＳＤＡＹＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＪｏｓｈｉｎ』で、テーマカラーである「グリーン」のイベント限定ジェット風船（２本入り）及び専用ポンプを発売することを発表した。７日のヤクルト戦（甲子園）で本拠地応援の風物詩「ラッキーセブンのジェット風船」が、７年ぶりに本格再開。その際に営業部の阪本三千男次長は「スペシ