球春、到来！各チームとも15試合ほどを消化し、早くも明暗が分かれつつある（記事内の数字は４月13日時点）。日本一の守護神が抱える″爆弾″パ・リーグではソフトバンクが日本ハムを開幕スイープし、そのまま５連勝と好ダッシュを見せた。「気になるシーンもありました。４月２日の楽天戦、ビハインドの９回、代走に出た２年目・庄子雄大(ゆうだい)（23）の判断ミスで同点機を逸し、小久保裕紀監督（54）は『痛いミス』と叱責。