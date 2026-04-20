LDHが20日、公式サイトを更新し、所属するアーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について注意を呼び掛けた。【写真】焼き鳥職人でLDH所属となった佐藤晋太郎サイトでは「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題したページを掲載。「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散す