LDH、アーティストに関する不適切な情報拡散に注意喚起「厳正に対処せざるを得ません」
LDHが20日、公式サイトを更新し、所属するアーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について注意を呼び掛けた。
【写真】焼き鳥職人でLDH所属となった佐藤晋太郎
サイトでは「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題したページを掲載。「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と書き出した。
「このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります。当社としても、そのような状況を大変憂慮しております」と指摘。「本来であれば、SNSは利用される皆さまの良識や思いやりにより、こうした投稿や拡散がなくなることが望ましいと考えております」とした。
その上で「今後、仮に所属アーティスト・タレントの権利侵害や業務への影響が生じていると判断した場合には、やむを得ず、記録の保全や関係各所との連携を行い、厳正に対処せざるを得ません。引き続き、不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼び掛けた。
「多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている一方で、一部の行為により、多くの方にご迷惑やご心配をおかけしてしまっている現状に対して、LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております」とし「今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります。引き続き、LDH JAPAN所属アーティスト・タレントを温かいご声援を賜りますよう、何卒お願いいたします」と結んだ。
【写真】焼き鳥職人でLDH所属となった佐藤晋太郎
サイトでは「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題したページを掲載。「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と書き出した。
その上で「今後、仮に所属アーティスト・タレントの権利侵害や業務への影響が生じていると判断した場合には、やむを得ず、記録の保全や関係各所との連携を行い、厳正に対処せざるを得ません。引き続き、不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼び掛けた。
「多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている一方で、一部の行為により、多くの方にご迷惑やご心配をおかけしてしまっている現状に対して、LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております」とし「今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります。引き続き、LDH JAPAN所属アーティスト・タレントを温かいご声援を賜りますよう、何卒お願いいたします」と結んだ。