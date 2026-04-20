【動画＆写真】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のステージショット 他／著名人の投稿 Mrs. GREEN APPLEの公式SNSで、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のMUFGスタジアム（国立競技場）公演の動画が公開された。さらに、会場を訪れた著名人もSNSで来場を報告し、公演の熱気や感動をそれぞれの言葉で伝えている。 ■M