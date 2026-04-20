ミセス国立競技場ライブが“圧巻”と話題！炎が立ち上がる大迫力演出のなか繰り広げられるパフォーマンスに「かっこいいが詰まってる」「激アツ」「鳥肌えぐい」来場した著名人も続々と感動を伝える

【動画＆写真】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のステージショット 他／著名人の投稿

Mrs. GREEN APPLEの公式SNSで、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のMUFGスタジアム（国立競技場）公演の動画が公開された。さらに、会場を訪れた著名人もSNSで来場を報告し、公演の熱気や感動をそれぞれの言葉で伝えている。

■Mrs. GREEN APPLE、国立競技場公演の熱狂広がる

Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』は、4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）でスタートした。

公式SNSで公開された動画には、ステージ裏からのぞく開演前の光景をはじめ、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のパフォーマンスシーンが収められている。

さらに、会場に舞う銀テープや火柱が上がる大迫力の演出、観客がスタンドを埋め尽くす光景も映し出され、スタジアム公演ならではのスケール感が伝わる。ラストには「Thank You! MUFG STADIUM」の文字も映し出され、公演の余韻を残す締めくくりとなった。

■研ナオコ、立川志らくも来場報告

公演には著名人も足を運んでいたようで、SNSには来場報告が続々と投稿された。

研ナオコは、会場でツアータオルを広げた動画を公開し、「ミセスの国立競技場へ行ってきました」と報告。会場の高揚感が伝わる投稿となっている。

また、立川志らくも客席での自撮りショットとともに、「昨年の東京ドームに続いて今年は国立競技場でのMrs.グリーンアップルのライブ。娘達を連れて参じました」と投稿。「とにかくパワーのある粋なライブ。三人の個性とテクニック、そして愛嬌と哀愁。人気があるのがわかります」と絶賛した。

さらに、『BRUTUS』編集長の田島朗、プロデューサー兼メディアクリエイターの中臺孝樹もそれぞれステージショットを公開。“ゼンジン”の世界観に魅了された様子を伝えている。

■国立4日間開催は嵐以来2組目、バンドでは史上初

同ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催されるスタジアムツアー。

MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は嵐以来2組目で、バンドとしては史上初の快挙。また、5月のヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場）2公演がファンクラブ会員限定公演となるのも史上初で、大きな話題となっている。

SNSでは「最高でした」「また人生の宝物が増えました」「かっこいいが詰まってる」「激アツ」「鳥肌えぐい」「圧巻の一言に尽きる」といった声が寄せられている。