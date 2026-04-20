阪神は6月5〜7日（楽天戦、甲子園）に開催する「STADIUMHEROSDAYSupportedbyJoshin」でテーマカラーであるグリーンのイベント限定ジェット風船（2本入り）と専用ポンプを販売する。またSTADIUMHEROSDAY着用のユニホーム、キービジュアルグッズの先行受注販売を20日13時から球団公式オンラインショップT―SHOPで開始する。