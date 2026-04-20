【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年21号】 4月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年21号」を本日4月20日に発売した。価格は540円。 今号の表紙と巻頭グラビアには冴木柚葉さんが登場。巻頭カラーには「レ・セルバン」、巻中カラーとして「そんなコト、描いていいんですか!?」「教喰」が掲載され