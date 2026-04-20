BAND-MAIDが、8月29日に福岡のみずほPayPayドーム福岡にて初開催される＜THE GREATEST ROCK FUKUOKA＞に出演することが発表された。BAND-MAIDと共に出演が発表されたのは、JOURNEY、NIGHT RANGERという、両組ともグラミー賞へのノミネート歴がある、世界的レジェンドアーティスト2組。「輝き続けるロックの名曲を、熱狂を。」というテーマで開催される本イベントでは、今後も日本の音楽シーンを代表するアーティストの出演が発表さ