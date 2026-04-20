BAND-MAIDが、8月29日に福岡のみずほPayPayドーム福岡にて初開催される＜THE GREATEST ROCK FUKUOKA＞に出演することが発表された。

BAND-MAIDと共に出演が発表されたのは、JOURNEY、NIGHT RANGERという、両組ともグラミー賞へのノミネート歴がある、世界的レジェンドアーティスト2組。「輝き続けるロックの名曲を、熱狂を。」というテーマで開催される本イベントでは、今後も日本の音楽シーンを代表するアーティストの出演が発表されるとのことだ。

そんな中で、一組目の日本人アーティストとして出演がアナウンスされたBAND-MAIDには、多大な期待が寄せられていると言えるだろう。4月21日よりチケットの最速先着先行受付が開始する。

BAND-MAIDは現在＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞を開催中。3月20日に香港にてスタートし、4月11日には国内公演の初日となる神奈川・KT Zepp Yokohamaでのお給仕（ライブ）を即完売でソールドアウトさせ、国内外のご主人様、お嬢様（ファンの呼称）を熱狂させながら好調なスタートを切っている。

今後の公演も、ヨーロッパ公演を含め既にソールドアウトが続出しており、ファイナルとなる日本武道館では2daysの公演を行うことが決定している。武道館含む11月度開催の公演チケットは4月25日から先行抽選販売がスタートする。

◾️＜THE GREATEST ROCK FUKUOKA＞

開催日：2026 年8月29 日（土）

開催場所：みずほPayPayドーム福岡

公式サイト https://fukurock.com/

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年 3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

2026年 3月22日(日) Kaohsiung MEGAPORT FESTIVAL 2026

2026年 4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama

2026年 5月2日(土) 宮城 仙台GIGS

2026年 5月10日（日) 東京 Zepp Haneda

2026年 6月3日(水) Berlin Columbia Theater

2026年 6月5日(金) Frankfurt Batschkapp

2026年 6月6日(土) Munich Technikum

2026年 6月9日(火) Paris Bataclan

2026年 6月11日(木) London Electric Brixton

2026年 6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO

2026年 7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

2026年 7月17日（金) 熊本 B.9 V1

2026年 7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

2026年 9月20日(日) Taipei Legacy TERA

2026年 11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

2026年 11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

2026年 11月13日（金) 東京 日本武道館

2026年 11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。 ■チケット情報

一般発売中

【国内公演】

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuokaまでの国内公演一般発売中

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130

【パリ公演】

https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166

■＜Download Festival＞

開催日：2026年6月10日(水) - 14日(日)

※BAND-MAIDの出演日は6月12日(金)を予定しています

会場：Donington Park, Derby

詳細：https://downloadfestival.co.uk/