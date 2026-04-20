中国東北部のある村で開かれた葬儀で、高級車を地中に埋める様子がオンライン上で拡散し、議論を呼んだ。中国政府は違法行為とみて調査に着手した。19日、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、今月9日に中国・遼寧省遼陽市のある村で行われた70代男性の葬儀映像が最近話題となった。高級車が副葬品として使われたためだ。当時の映像では、ショベルカーが黒色のメルセデス・ベンツ S450L 1台を墓地脇の穴へ