中国東北部のある村で開かれた葬儀で、高級車を地中に埋める様子がオンライン上で拡散し、議論を呼んだ。中国政府は違法行為とみて調査に着手した。

19日、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、今月9日に中国・遼寧省遼陽市のある村で行われた70代男性の葬儀映像が最近話題となった。高級車が副葬品として使われたためだ。

当時の映像では、ショベルカーが黒色のメルセデス・ベンツ S450L 1台を墓地脇の穴へ運び入れている。車には赤いリボンが結ばれており、その後、土で覆われる場面まで映っていた。

この車は中国で110万人民元（約2600万円）以上で販売されていると伝えられた。また、車には富を象徴する数字「8888」が記されたナンバープレートも取り付けられていたが、これも10万人民元（約230万円）以上で取引されているという。

故人は高級自動車の収集家で、子どもたちが故人をしのぶ気持ちから車を埋めたと伝えられている。映像が拡散すると、当該家族が富を誇示したとの批判とともに、違法性をめぐる議論が起きた。

中国政府は、「封建的迷信」を理由に違法な埋葬を行った当該家族を叱責した。結局、家族は発掘費用、敷地整備費用および環境復旧費用を負担したうえで、公開謝罪文も発表した。

中国政府はまた、今回の行為が中華人民共和国道路交通安全法、中華人民共和国森林法、葬祭管理条例などに違反した可能性があるとみて、関連法規に基づき後続の対応を進めていると明らかにした。