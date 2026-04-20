【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−0 京都サンガF.C.（4月18日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】ゴールライン上でスーパーヘッド京都サンガF.C.の福田心之助が、月間ベストセーブ級の神クリアを見せた。“ゴールライン上のマジシャン”が見せたスーパープレーにファンたちが歓喜している。京都は4月18日、明治安田J1百年構想リーグ第11節でセレッソ大阪と対戦した。18分にFWチアゴ・アンドラーデのゴールでC大阪