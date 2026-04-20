【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−0 京都サンガF.C.（4月18日／YANMAR HANASAKA STADIUM）

【映像】ゴールライン上でスーパーヘッド

京都サンガF.C.の福田心之助が、月間ベストセーブ級の神クリアを見せた。“ゴールライン上のマジシャン”が見せたスーパープレーにファンたちが歓喜している。

京都は4月18日、明治安田J1百年構想リーグ第11節でセレッソ大阪と対戦した。18分にFWチアゴ・アンドラーデのゴールでC大阪がリードすると、その後も試合を優位に進めていく。

押し込まれる京都は37分にもピンチを迎えたところで、福田のスーパープレーが飛び出した。センターサークル付近でボールをMF中島元彦に回収され、FW本間至恩が鋭く運ぶカウンターを浴びる。マークについていた福田は、本間がスルーパスを通した瞬間にマークを外し、シュートカバーへ。ゴールライン上へと素早くポジションを取った。するとFW柴山昌也の強烈なシュートがゴールに飛んできたが、これを福田がヘディングでクリアしたのだ。

優れた状況判断が生んだ神セーブにDAZNで解説を務めた加地亮氏も「うぉ！！！スーパー！」と驚愕。敵地に詰めかけた京都サポーターも歓喜し、福田もガッツポーズを見せ、チームメートを鼓舞する咆哮を上げた。

加地氏は「これは決めたかったですね柴山選手も。ただうまく太田選手が左サイド、右サイドでは福田選手。分担してますよね。これは攻守両面でかなりいいプレー」と絶賛。すると実況の若田部克彦氏も「ゴールライン上のマジシャンです」と福田を称えた。

このプレーにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「ベストセーブきた」「ベストセーブにノミネートやな」「ゴールライン上のマジシャン」「これはすごい」「神クリア」「凄すぎやろw」「決まったと思ったのに」と盛り上がりを見せている。

通常はGKに与えられる月間ベストセーブ賞だが、今シーズンの2月度では、C大阪の大畑歩夢がフィールドプレーヤーとして史上初の受賞を達成。福田のスーパープレーは、史上2人目の快挙達成となるかにも注目が集まる。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）