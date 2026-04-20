【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−0 京都サンガF.C.（4月18日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】トラップからの美し過ぎる股抜きセレッソ大阪に所属する元日本代表MFの香川真司が、圧倒的なテクニックを披露。異次元の股抜きにファンたちが衝撃を受けている。C大阪は4月18日、明治安田J1百年構想リーグ第11節で京都サンガF.C.と対戦した。ベンチスタートだった香川は、2点リードで迎えた90+2分にピッチに立った