日本人ルーキーが揃って一発を放った。【もっと読む】村上宗隆に「いい兆候」…打率1割台、三振過多でも心配いらずホワイトソックス・村上宗隆（26）は日本時間20日のアスレチックス戦の五回無死一塁から8号2ラン。打球速度約184キロ、飛距離約130メートルの一発は3試合連続弾で、5打数1安打2打点。18日のア軍戦でメジャー初の猛打賞を記録してから当たりが止まらない。一方、ブルージェイズ・岡本和真（29）のバットからも