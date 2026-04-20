2026年12月18日に日米同時公開となるマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のクロスオーバー大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と、2027年予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は、単なる前後篇というわけではないらしい？マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギが示唆した。 多くのファンが想像しているのは、この2作が2018年の『アベ