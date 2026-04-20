次に観るドラマはこれだ！「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務める新シリーズ「ザ・ボローズ」よりティザー予告編が公開された。2026年5月21日より、「ストレンジャー・シングス」と同じホームのNetflixで配信開始だ。 舞台となるのは、高齢者たちが暮らす人工的な居住地「ボローズ」だ。そこでは、ただ老