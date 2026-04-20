【機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン】 4月27日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：11,880円 青島文化教材社は、プラモデル「機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン」を4月27日14時より予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は11,880円。 本商品はアニメ「機動警察パトレイバー」に登場する黒いレイバー