【機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン】 4月27日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：11,880円

青島文化教材社は、プラモデル「機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン」を4月27日14時より予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は11,880円。

本商品はアニメ「機動警察パトレイバー」に登場する黒いレイバーことTYPE-J9 グリフォンを1/43スケールプラモデル化したもの。

出渕裕氏監修のもと、プロポーションに拘ったキットとなっており、機体各所のシーリングカバーは実感的な意匠造形を追求したプラスチック素材で再現されている。

コックピットハッチは差し替えなしで展開可能。手首と足首には引き出し機構を採用することで造形を損なうことなく自由度の高い可動域を実現している。

ハンドパーツは5種類付属し、劇中で印象的なサムズアップポーズも再現できる。パッケージは様々なメカニックイラストを手掛ける「萩原晋一」氏描き下ろしイラストとなっている。

商品仕様

サイズ：機体全高 約215mm

フライトユニット装備時全高 約225mm

素材：PS/ABS/PVC/PE

・接着剤不要のスナップキットモデル

・色分け成型

・ハンドパーツ5種付属

・背面フライトユニット付属

原型・設計：TEAM NAVEL (ユニテック)、はる

パッケージイラスト：萩原晋一

(C) HEADGEAR

※画像は3D設計データに着色したものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。