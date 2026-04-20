IVEが、日本列島を熱く揺るがせた。2度目のワールドツアーを展開中のIVEは、4月18日と20日、京セラドーム大阪に登場した。【写真】そんなに見せていいの？レイ、タイトドレス姿IVEは京セラドーム大阪での初公演にして、2公演とも全席完売はもちろん、見切れ席まで追加販売されるほどの人気を証明し、2日間で約7万9000人の観客を動員した。前回のワールドツアーで約9万5000人を動員した東京ドームアンコール公演に続き、京セラドー