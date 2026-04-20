あなたは読めますか？突然ですが、「荒々しい」という漢字読めますか？自然の脅威や、人の振る舞いを表現する際によく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あらあらしい」でした！この漢字は、勢いが激しく、いかにも乱暴に見える様子を意味します。また、動作や言葉遣いが粗野で、落ち着きがない状態を指す際にも使われます。単に「荒い」とするより