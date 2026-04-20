世界的な異常気象が農産物の安定供給、価格高騰など従来型農業に大きな打撃を与える中で、日本の最先端技術を活用した植物工場が注目を集めている。A-Plus（沼上透社長）は、福島県田村市で2020年12月から完全閉鎖型植物工場Farm＆Factory TAMURAを展開。被災地の復興とともに、「安心安全」「安定調達・安定価格」「中食需要の増加」といった消費者ニーズへの対応を図る。沼上社長に今後の事業展望を聞いた。◇◇Farm