19日、秋田市で1人で登山をしていた男性が滑落し、遭難しました。その後救助されましたが、大けがをしています。秋田東警察署の調べによりますと、秋田市の53歳の男性は19日午前7時ごろ、登山に行くと家族に伝えて自宅を出発しました。1人で秋田市河辺三内の山を登っていましたが滑落し、午前9時25分ごろ登山アプリを通じて110番通報しました。通報時の位置情報をもとに男性を探していた捜索隊が、午後1時10分ごろ男性を発見し、救