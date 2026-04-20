堂本光一 F1インタビュー2026年シーズンのF1は大きなレギュレーション変更が実施され、マシンが大きく変わった。なかでも最も大きな変更がパワーユニット（PU）だ。MGU-K（運動エネルギー回生システム）の電気エネルギー出力が大幅に引き上げられ、エンジンと電気モーターがほぼ半々でパワーを供給することになった。それによりドライバーの戦い方も大きく変わった。マシンやコースを限界ギリギリまで攻めるという純粋なドライ