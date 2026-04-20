ことでん（資料） ことでんによりますと、20日午前7時35分ごろ、志度線の古高松駅で志度行きの2両編成の列車の車両が故障しました。 この影響で、瓦町駅と琴電屋島駅間で午前8時10分すぎまで折り返し運転を実施しました。午前9時現在は全線で運転を再開していますが、ダイヤに乱れが生じているということです。 ことでんは車両不調の原因を調べています。