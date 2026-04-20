説明会で次世代の自動運転技術を発表する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長＝14日、横浜市日産自動車は20日、人工知能（AI）を活用した自動運転技術の詳細を公表した。イバン・エスピノーサ社長は「新たな収益源になる」と強調。AIを組み込んだ独自の自動運転技術を次世代技術の中核に据え、低迷する販売の挽回を図る。日産は高速道路での加減速などをサポートする独自の運転支援システム「プロパイロット」を市販車に導入