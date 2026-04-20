2026年2月7日および8日の2日間にわたって愛知・ポートメッセなごやで開催されたcoldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞の模様が、5月16日および17日にWOWOWで独占放送・配信される。国内外の豪華出演者から総勢32組のステージがオンエアされることが決定したほか、各アーティストのオンエア順も公開となった。さらに同番組では、フェス出演者によるスタジオトークも新たに収録してお届け。主催者のcoldrainに加え、登場するトークゲスト